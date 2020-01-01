Новогоднее поздравление: Зеленский предлагает национальную идею

В новом году Украине надо жить единой страной не эпизодически, а ежедневно.

Президент Владимир Зеленский считает, что в новом году Украине надо жить единой страной не эпизодически, а ежедневно.

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Об этом говорится в новогоднем поздравлении главы государства

"Кресты на могилах солдат, что в Тернополе, что в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все... Мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы должны научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны.

"Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен? И если мы видим будущее одинаково – это должно нас объединить!", - отметил президент.