Неделя в цифрах

1 из «киборгов» Донецкого аэропорта, командир 90-го батальона 81-й бригады Олег Кузьминых, был освобожден после того, как провел в плену у боевиков больше 4 месяцев. Президент Украины Петр Порошенко вручил украинскому воину орден «За мужество».

1 место в конкурсе Евровидение-2015, который завершился в Австрии, занял певец Монс Зальмерлев из Швеции с песней Heroes. Второе место заняла представительница России Полина Гагарина с песней A Million Voices. Третье место - участники из Италии, группа Il Volo с песней Grande Amore. Украина в текущем году не принимала участия в конкурсе.

2 российских военнослужащих из 3 бригады специального назначения Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ (войсковая часть № 21208, дислоцируется в Тольятти) – Александр Александров и Евгений Ерофеев, которые попали в плен в Луганской области и были арестованы украинским судом до 19 июля, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 258 Уголовного кодекса Украины («терроризм или участие в террористической организации»), сообщают в СБУ. В то же время, в Кремле от них отказались, ссылаясь на то, что «никаких российских военных на Донбассе нет».

5-10 миллионов долларов стоит Украине один день войны на Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

5 соглашений между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации денонсировала Верховная Рада. В частности, о сотрудничестве в военной сфере, о взаимной охране секретной информации, о сотрудничестве в области военной разведки, о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова» и об организации военных межгосударственных перевозок и расчетах за них.

5 судей – Деснянского районного суда Киева Алексей Панасюка, Соломенского районного суда Киева Марина Лозинская, Бориспольского горрайонного суда Киевской области Анатолий Левченко, Подольского районного суда Киева Светлана Захарчук, Васильковского горрайонного суда Киевской области Виктор Степаненко, которые принимали решения по майдановцам, нарушали судейскую присягу. К такому выводу пришли члены Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции, сообщают в пресс-службе Высшего совета юстиции.

7 место в рейтинге коррумпированных стран занимает Украина. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной аудиторской и консалтинговой компанией Ernst & Young, и в результате которого были опрошены 3 800 членов советов директоров, руководителей среднего и высшего звена в 38 странах мира. По данным исследования, самой коррумпированной страной в бизнесе считается Хорватия.

15 человек погибли, 61 пострадали из-за пожара, произошедшего в многоэтажном здании на проспекте Азадлыг в Баку, сообщают азербайджанские СМИ. За последний месяц это стало вторым случаем быстрого распространения огня во время пожара из-за быстровоспламеняющихся стройматериалов.

20 регионов России находятся в дефолтном состоянии, считают специалисты Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ). К числу таких «дефолтных» регионов эксперты ВШЭ отнесли, среди прочих, Удмуртию и Амурскую область с дефицитом более 20% при долге свыше 80%, Костромскую, Смоленскую области и Мордовию, долг которых превышает 100% доходов, а также Чукотку с задолженностью 125%.

37% россиян считают, что руководство России говорит правду о том, что в Украине нет российских войск и военной техники, говорится в исследовании российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр». 11% опрошенных считают, что в Украине есть российские войска и военная техника, и отрицание этого ведет к эскалации международной обстановки, препятствующей нормальному урегулированию ситуации в Украине.

242 парламентария поддержали изменения в закон Украины «О таможенном тарифе» об отмене ввозной таможенной пошлины на электромобили.

243 детектива будут работать в Национальном антикоррупционном бюро, сообщил директор НАБУ Артем Сытник. В целом подразделение детективов будет состоять из 255 человек, 12 из которых займут руководящие должности.

264 военнослужащих, из которых 228 – военные, погибшие в боях за независимость страны на Донбассе, были отмечены государственными наградами, говорится в соответствующем Указе президента Украины.

276 судьям АР Крым Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в государственной измене. В частности, установлено, что эти судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым марта 2014 года начали осуществлять «правосудие» в так называемых судах Республики Крым и противоправно принимать судебные решения. В ноябре-декабре 2014 года они, в соответствии с указами президента страны-агрессора «О назначении судей федеральных судов», перешли на службу в указанные незаконно созданные суды.

1 800 бойцов АТО проходят психологическую реабилитацию в профильных центрах на базе 29 военных госпиталей для ветеранов Второй мировой войны, сообщают в Министерстве обороны. Кроме того, еще 40 украинских военнослужащих проходят лечение за рубежом.

8 860 российских военных находятся на оккупированных территориях Донбасса, сообщают в штабе АТО. По информации украинских военных, Россия продолжает удерживать вдоль украинско-российской границы и на территории Украины группировки, которые в количественном составе включают 45 батальонных и 16 ротных тактичных групп.

11 117 человек скончались в Западной Африке от вируса Эбола, еще 26 885 человек заразились смертельной лихорадкой, сообщают во Всемирной организации здравоохранения.

51 974 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины – участников АТО – получили статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны.

2 000 000 украинцев вынуждены были покинуть места своего проживания из-за аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе, сообщают в управлении Государственного департамента США по вопросам населения, миграции и беженцев. По данным Госдепа, на сегодняшний день в помощи нуждаются 5 000 000 украинцев.

475 048 000 гривен штрафов должны будут выплатить Украине российские авиакомпании за нарушение воздушного пространства Украины над территорией АР Крым, говорится в отчете Министерства инфраструктуры. Наибольшее количество дел украинские авиавласти открыли в отношении авиакомпаний «Аэрофлот - российские авиалинии», «Вим-Авиа», «Трансаэро», «Уральские авиалинии» и «Глобус».

1 000 000 000 долларов кредитных гарантий Украине выделяют США, говорится в соответствующем соглашении, подписанном правительствами двух стран. В целом США намерены выделить Украине 2 000 000 000 долларов кредитных гарантий.

7 700 000 000 гривен дополнительного финансирования в 2015 году просит у Кабмина Министерство обороны, сообщают в ведомстве. По данным министерства, увеличение финансирования необходимо в связи с ростом численности личного состава Вооруженных сил Украины.

90 000 000 000 гривен Украина потратит до конца 2015 года на обслуживание государственного долга, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. Общий объем долговых платежей по внешним и внутренним долгам в ближайшие 4 года составит около 47 000 000 000 долларов.В то же время, Верховная Рада предоставила правительству право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам. Соответствующий законопроект поддержали 256 народных депутатов. По данным Министерства юстиции, общая сумма требований по судебным спорам к Украине от международных инвесторов и других юридических лиц составляет около 170 млрд грн.

Маргарита Андреева