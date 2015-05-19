Многоэтажку в Баку охватило пламя: при пожаре погибли 15 человек (фото, видео)

Число погибших в результате пожара, произошедшего в многоэтажном здании на проспекте Азадлыг в Баку, достигло пятнадцати. Пострадал 61 человек. Об этом со ссылкой на представителя минздрава Сафаю Ахмедову сообщает Trend.

Ранее стало известно, что один из погибших - малолетний ребенок.

На месте происшествия работают 30 бригад скорой помощи.

На телефон "горячей линии" МЧС Азербайджана ранее поступил звонок о пожаре в жилом доме на территории Бинагадинского района. Специалисты и техника Службы противопожарной охраны министерства были незамедлительно направлены на место происшествия, о пожаре были проинформированы соответствующие структуры, говорилось ранее во вторник в сообщении МЧС.

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Пожар уже потушен. По словам очевидцев, горела пластиковая облицовка здания.

Это уже второй за месяц случай быстрого распространения огня во время пожара из-за быстровоспламеняющихся стройматериалов.

Из-за пожара движение транспорта в районе происшествия ограничено.

К тушению пожара был привлечен вертолет, сообщал ранее корреспондент Trend с места происшествия.

На месте происшествия находятся министр внутренних дел Рамиль Усубов, генпрокурор Закир Гаралов, замгенпрокурора Рустам Усубов.

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