Количество зараженных вирусом Эбола в Западной Африке приближается к 27 тысячам

Об этом свидетельствуют новые статистические данные, распространенные в Женеве, сообщает ТАСС.

Всего с начала эпидемии в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне от болезни скончались 11 тыс. 117 человек, 26 тыс. 885 - заразились. В Либерии число жертв составляет 4 тыс. 806 человек, инфицированных - 10 тыс. 666. В Сьерра-Леоне скончавшихся меньше - 3 тыс. 906, но заразившихся вирусом больше, чем в какой-либо другой стране - 12 тыс. 593 человека. В Гвинее инфицированных и умерших существенно меньше, чем в этих двух государствах, - 3 тыс. 626 и 2 тыс. 405 соответственно.

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Случаи заболевания зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. Тем не менее, в большинстве этих стран число инфицированных не превышает 10 человек. Исключение составляет Нигерия, где заразились 20 человек и восемь погибли.