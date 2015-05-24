Итоги Евровидения-2015: Австралия заняла 5 место, а хозяйка-Австрия - последнее

В столице Австрии, Вене завершилось голосование, которое определило победителя международного песенного конкурса Евровидение 2015.

Первое место занял Монс Зальмерлев из Швеции с песней Heroes. Шведский певец узнал о своей победе еще до конца голосования, так как его отрыв от страны, занимающей второе место стало слишком высоко, сообщает Новое время.

Второе место заняла представительница России Полина Гагарина с песней A Million Voices. Напомним, что накануне Евровидения 2015 в прессе возник скандал вокруг номера певицы и платья, как у Дженнифер Лопес.

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Третье место - участники из Италии, группа Il Volo с песней Grande Amore.

Четвертое место - Лоик Нотет (Бельгия) с композицией Rhythm inside.

Пятое место - Гай Себастьян (Австралия) с песней Tonight Again.

Полный список результатов:

1) Швеция

2) Россия

3) Италия

4) Бельгия

5) Австралия

6) Латвия

7) Эстония

8) Норвегия

9) Израиль

10) Сербия

11) Грузия

12) Азербайджан

13) Черногория

14) Словения

15) Румыния

16) Армения

17) Албания

18) Литва

19) Греция

20) Венгрия

21) Испания

22) Кипр

23) Польша

24) Великобритания

25) Франция

26) Германия

27) Австрия

В финале конкурса выступили представители 27 стран. Среди них 10 участников, прошедших в финал во время первого полуфинала, а также 10 участников из второго полуфинала. Также, без отбора в финал прошли Австрия, как победительница прошлогоднего Евровидения, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция и страна-дебютант Австралия. Впервые за 12 лет Украина не принимает участия в конкурсе.

Напомним, ранее букмекеры назвали главных претендентов на победу в Евровидении 2015.