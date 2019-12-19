Катастрофа МН17: Украина продолжила сотрудничество с Нидерландами в расследовании преступления

За решение проголосовали 324 депутата.

Верховная Рада 19 декабря продлила соглашение с Нидерландами относительно сотрудничества в рамках расследования падения лайнера малазийских авиалиний рейса МН17 в 2014 году.

Об этом сообщает Радио Свобода.

За решение проголосовали 324 депутата.

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Документом предусмотрено продление действия Международной миссии защиты расследования до 1 августа 2020-го.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа JIT (Joint Investigation Team), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евросоюза, пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 сбила ракета серии 9M38, которая была запущена с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем боевиков.

Летом 2018 года правительство Нидерландов сняло с Украины ответственность за катастрофу MH17.