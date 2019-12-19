Член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич заявляет, что Горковенко не может вернуться в Нацсовет

Верховный суд отказал Горковенко в восстановлении в должности члена Нацсовета, однако частично удовлетворил исковые требования и отменил указ президента об увольнении.

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Зиневич заявляет, что Владимир Горковенко не может вернуться в Нацсовет.

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Об этом он сказал в комментарии УНИАН. По словам Зиневича, у Горковенко было три исковых требования в суд. "Первое - восстановить его в должности. Суд отказал. Уволить меня (Зиневича - УНИАН) с должности - суд отказал. И удовлетворил единственное исковое требование - об отмене указа президента об увольнении господина Горковенко. Детально это все будет, очевидно, выписано уже в решении суда в полном объеме, когда мы его все получим на следующей неделе", - сказал он.

Зиневич уточнил, что, таким образом, Горковенко не может вернуться в Нацсовет.

"Решением суда его никто не может восстановить в должности, так как суд прямо отказал ему в удовлетворении таких требований", - сказал он.

При этом, как добавил Зиневич, Горковенко теоретически имеет месяц на обжалование в Большой палате Верховного суда Украины.

В сообщении на сайте Нацсовета говорится, что Верховный суд частично удовлетворил исковые требования Горковенко о восстановлении его в должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"19 декабря Верховный суд Украины принял решение по делу по иску Владимира Горковенко о восстановлении его в должности члена Национального совета. Исковые требования были удовлетворены частично. Своим решением по делу № 9901/286/19 Верховный суд Украины отказал Горковенко В. В. в удовлетворении исковых требований об увольнении члена Национального совета Зиневича Ю. М. и восстановлении Горковенко В. В. в должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В то же время суд частично удовлетворил исковые требования Горковенко В. В. и отменил указ президента № 323 об увольнении Горковенко В. В. С должности члена Национального совета", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Горковенко членом Нацсовета по телерадиовещанию. Решение было принято в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 106 Конституции, статьями 4, 6 Закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

В тот же день Юрий Артеменко, который был председателем Нацсовета с 2014 года, заявил о решении уйти в отставку до официального срока окончания полномочий, который истекал в июле.

4 мая Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета, а 7 мая назначил его на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

24 мая Президент Владимир Зеленский уволил Артеменко с должности члена этой комиссии и в тот же день отменил указ Порошенко о назначении Горковенко членом Нацсовета по телерадиовещанию.