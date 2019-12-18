Дело Шеремета: МВД заявляет о новых фактах против Антоненко (видео)

Из квартиры Антоненко правоохранители изъяли мину МОН-50 и направили ее на экспертизу.

Правоохранители утверждают, что подозреваемый в деле убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко накануне задержания попросил родственников забрать у него в шкафу дома пакет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По информации следователей, Антоненко позвонил неизвестному лицу, воспользовавшись своим правом на звонок адвокату. После этого подозреваемый написал пост в Facebook о задержании. Позже Антоненко снова позвонил родственнику, чтобы удостовериться, забрал ли он вещь из квартиры.

Из квартиры правоохранители изъяли мину МОН-50 и направили ее на экспертизу. В то же время свидетели указывают, что на хранение пакет оставил брат жены подозреваемого, назвав его роутером.

Как сообщал УНИАН, журналист Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к его убийству подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников) из-за подозрений в предвзятости следователей. По словам адвоката, Антоненко находится в изоляторе временного содержания, его до сих пор не перевели в СИЗО.