СМИ нашли несоответствия в официальной версии следствия по делу Шеремета (видео)

Журналисты получили документ экспертизы, которую Аваков назвал "решающей" для ареста подозреваемых в убийстве.

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается министр внутренних дел Арсен Аваков, не однозначные, а доказательства – не убедительные.

К такому мнению пришли журналисты «Слідство.Інфо».

Журналисты получили документ экспертизы, которую Аваков назвал "решающей" для ареста подозреваемых в убийстве. По их мнению, экспертиза не содержит однозначных выводов, что персонажи на видео и подозреваемые – одни и те же лица.

Так, четверо экспертов проанализировали, может ли быть детский хирург Юлия Кузьменко женщиной-киллером, которая подложила взрывчатку под автомобиль Шеремета, а утром привела ее в действие.

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Один эксперт не смог идентифицировать их как одного человека. Психологическая экспертиза показала, что может. Портретная не смогла дать четкого ответа. Экспертиза походки назвала доказательства «условно-достаточными» для того, чтобы утверждать идентичность лиц.

Аваков также опирается на выводы британского эксперта-криминалиста Ивана Бирча. Журналисты проанализировали результаты предыдущей экспертизы британца от 1 октября.

Согласно документу, женщина, снимавшая на мобильный телефон расположение камер, женщина, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая могла подорвать авто Шеремета, – с существенной вероятностью один и тот же человек.

Это означает, что все три человека – Кузьменко, а не арестованная Яна Дугарь. В то же время, по словам расследователей, доказать сходство крайне сложно, если сравнить фотографию Кузьменко и персонажа на видео.

Журналисты также предполагают, что данная экспертиза Бирча "могла поставить под сомнение выводы следователей и разрушить стройный рассказ", поэтому не была обнародована.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря этого года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лысый»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инны («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугар меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.