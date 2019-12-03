На приговор в деле экс-беркутовцев понадобится не менее года – глава коллегии Дячук

На обработку только одного судебного заседания во время написания приговора необходимо как минимум три дня.

Судьи Святошинского райсуда Киева для вынесения приговора в деле против пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, не менее как год будут находиться в комнате для совещаний.

Об этом председательствующий по делу судья Святошинского райсуда Сергей Дячук сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Читайте такжеСуд оправдал экс-беркутовца, которого обвиняли в пытках активистов ЕвромайданаДячук отметил, что на сегодня прошло не менее 200 судебных заседаний по делу экс-беркутовцев.

«Проработать лишь одно заседание во время написания приговора – это не меньше чем три дня. Это же не просто сделать стенограмму. Здесь нужно анализировать, сопоставлять, делать выводы. А на сегодня прошло уже не менее 200 заседаний, вот и посчитайте», – сказал Дячук.

Он также заявил, что надеется на улучшение технического обеспечения суда в начале следующего года, когда учреждение должно переехать в новое здание, поскольку на сегодня судьи работают на компьютерах десятилетней давности, на которых, в частности, невозможно просматривать видео в высоком качестве.

Напомним, что ранее судья Дячук прогнозировал завершение судебного процесса над экс-беркутовцами весной 2020 года, после чего должен выносить приговор.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Им инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета. Другим обвиняемым до 22 декабря продлены меры пресечения в виде содержания под стражей.