В России хотели заставить незаконно осужденного Шумкова выступить секретным свидетелем по делу другого украинца (письмо)

В случае отказа сотрудники угрожали Шумкову, что он не будет включен в списки на возможный обмен между РФ и Украиной, а также заявили, что в таком случае он «живым из России не вернется».

Сотрудники ФСБ РФ пытались заставить незаконно осужденного в России украинца Александра Шумкова выступить секретным свидетелем по делу другого гражданина Украины Игоря Пирожка, который известен под псевдонимом Роман Чирка и в апреле был задержан сотрудники российской спецслужбы за якобы подготовку к «ведению партизанской войны против России».

Об этом Шумков сообщил в письме, которое опубликовала в Facebook активистка Татьяна Лазда.

«27 ноября ко мне приезжали из Москвы сотрудники ФСБ. Предлагали мне выступить засекреченным свидетелем в суде по делу украинца Романа Чирки, его тоже преследуют за участие в «Правом секторе». ФСБшники дали понять, что если я не соглашусь на их предложение, то в списки на возможный обмен не попаду, и в последующем вообще живым из России не вернусь», - написал он.

По словам Шумкова, во время очередного визита адвоката 2 декабря он описал этот инцидент в заявлении в адрес консульского отдела посольства Украины в РФ.

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Как сообщал УНИАН, 9 апреля в России был задержан, а затем арестован гражданин Украины Игорь Пирожок. Российское следствие установило, что в 2014 году он в Украине вступил в состав «Правого сектора» под псевдонимом Роман Чирка, где якобы «для ведения партизанской войны против России» создал отряд «Хорти» («Борзые»).

В ФСБ заявили, что в январе 2018 года он прибыл в московский регион, где проживал по различным «конспиративным адресам» и «распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы «Правого сектора» с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации».

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

Справка УНИАН. 24 августа 2017 года Шумков был незаконно арестован судом в Брянской области РФ на 15 суток за невыполнение требования представителя российской власти предоставить для осмотра личные вещи.

В «Правом секторе» в августе 2017 года сообщили, что пропавшего в Херсоне военнослужащего Чернобаевской войсковой части № 4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админгранице между Херсоном и временно оккупированным Крымом.

В начале сентября дело было переквалифицировано. Согласно фабуле дела, Шумков «долгое время» был охранником лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), в связи с якобы членством в запрещенном в России «Правом секторе».

Шумков содержится в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

14 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическими нарушениями администрацией колонии его прав и усилением на него психологического давления, а также с требованием к России прекратить «шантаж с использованием политзаключенных» на переговорах в «минском» и «нормандском» форматах. Кроме того, Шумков требовал от уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой ответить на его запросы о нарушении прав в СИЗО.

22 октября в связи с голодовкой Шумкова вывезли из колонии в больницу Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ в Торжке.

7 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что голодовку Шумков прекратил, но после этого его состояние значительно ухудшилось, однако врачи не оказывают ему необходимой медицинской помощи.

15 ноября родственники политзаключенного и правозащитники сообщили, что во время пребывания в тюремной больнице в Торжке Шумкову незаконно делали инъекции неизвестного вещества, возможно, психотропного, поскольку после этого у него резко изменилось психическое состояние.