На Кировоградщине родители не пускают детей в школы из-за отсутствия отопления (видео)
В городе Светловодске Кировоградской области, где накануне пытались возобновить занятия в школах хотя бы для учеников выпускных классов, сегодня снова могут начаться каникулы.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Как сообщают в горисполкоме, температурный режим не соблюдается в 8 из 10 учреждений образования. Благодаря электрообогревателям, за день температуру в классах удавалось поднять максимум до 16 градусов, дети сидели на уроках в верхней одежде. Родители возмущены - отказываются отпускать чад в школы.
Городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации рекомендовал управлению образования отменить приказ о возобновлении обучения.
Как сообщалось, в Светловодске большинство школ не могут возобновить обучение из-за отсутствия тепла.