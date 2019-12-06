На Кировоградщине родители не пускают детей в школы из-за отсутствия отопления (видео)

Для учеников опять могут начаться каникулы.

В городе Светловодске Кировоградской области, где накануне пытались возобновить занятия в школах хотя бы для учеников выпускных классов, сегодня снова могут начаться каникулы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как сообщают в горисполкоме, температурный режим не соблюдается в 8 из 10 учреждений образования. Благодаря электрообогревателям, за день температуру в классах удавалось поднять максимум до 16 градусов, дети сидели на уроках в верхней одежде. Родители возмущены - отказываются отпускать чад в школы.

Городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации рекомендовал управлению образования отменить приказ о возобновлении обучения.

Как сообщалось, в Светловодске большинство школ не могут возобновить обучение из-за отсутствия тепла.