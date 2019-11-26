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Активисты принесли под НБУ гроб и венки - "хоронили" банковскую систему (фото, видео)

14:28, 26 ноября 2019
Общество
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Гроб для банковской системы / фото СтопКор

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Все это проходило в рамках акции "Остановим коррупцию в НБУ", которая продолжается уже третью неделю, передает портал "СтопКор".

Протестующие требуют, чтобы руководителя Нацбанка Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову привлекли к ответственности за коррупционные схемы. Среди лозунгов - "Смолий, не грабь народ", "Очистить преступное руководство НБУ", "Банковская система НБУ – экономический геноцид украинцев".

Как сообщалось, 25 ноября под НБУ работники крупнейших заводов требовали вернуть курс на уровень в 27 гривень за доллар.

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Теги: #новости Украины#Киев#НБУ#акцияпогода в Киеве