Активисты принесли под НБУ гроб и венки - "хоронили" банковскую систему (фото, видео)
14:28, 26 ноября 2019Общество
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Акция "Остановим коррупцию в НБУ" продолжается уже третью неделю.
Гроб для банковской системы / фото СтопКор
26 ноября активисты принесли под стены НБУ гроб и похоронные венки - так они "хоронили" преступную банковскую систему.
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Все это проходило в рамках акции "Остановим коррупцию в НБУ", которая продолжается уже третью неделю, передает портал "СтопКор".
Протестующие требуют, чтобы руководителя Нацбанка Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову привлекли к ответственности за коррупционные схемы. Среди лозунгов - "Смолий, не грабь народ", "Очистить преступное руководство НБУ", "Банковская система НБУ – экономический геноцид украинцев".
Как сообщалось, 25 ноября под НБУ работники крупнейших заводов требовали вернуть курс на уровень в 27 гривень за доллар.
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