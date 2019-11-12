Разыскиваемого ФБР киберпреступника арестовали в Киеве

Среди прочего, его подозревают в похищении 6 миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и отмывании денег.

Суд применил экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении гражданина Литовской Республики, который находился в международном розыске и был задержан в Киеве.

Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города Киева, соответствующее решение суд вчера принял Шевченковский районный суд Киева.

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"Расследование относительно преступной деятельности 32-летнего иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений США. Мужчина был объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда уголовных правонарушений в сфере незаконного доступа к банковским счетам", - говорится в сообщении.

Среди прочего, его подозревают в хищении 6 миллионов долларов США со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов полученных преступным путем.

Задержание иностранца произошло в одном из столичных гостиниц, где он временно проживал.

Осознавая невозможность избежания экстрадиции в Соединенные Штаты Америки, иностранец дал согласие на упрощенный порядок его выдачи.

Прокуратура города Киева начала в отношении него экстрадиционную проверку.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области пограничники Измаильского отряда задержали иностранца, которого разыскивают через Интерпол.