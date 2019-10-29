Е-удостоверения и безвиз с Доминикой: какие изменения ждут украинцев в ноябре (видео)

В ноябре украинские водители получат возможность иметь свои водительские права в смартфоне, а также заработает обновленная таможенная служба.

С ноября украинские водители смогут с помощью мобильного приложения создавать собственные е-удостоверение или е-технические паспорта. Это предоставит водителю право не брать с собой в дорогу пластиковые оригиналы этих документов, ведь их электронные копии будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковые оригиналы.

Водительские права и технические паспорта советского образца, а также ламинированные, которые выдавались в 1990-м – 2000-м годах, будут недоступны для оцифровки. Поэтому водителям-владельцам документов старого образца, если они захотят создать электронные дубликаты, необходимо будет обменять их на новые документы.

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С ноября заработает обновленная Государственная таможенная служба Украины. Основная задача обновленной таможни – борьба с коррупцией и контрабандой. Существующие таможенные посты, которые подчиняются ГФС, переведут в Таможенную службу. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр.

С ноября заработает безвиз с Доминикой. Доминика - горный остров с тропическими лесами на границе Карибского моря и Атлантического океана.

Согласно соглашению, украинцы смогут находиться на территории Доминики до 90 дней без виз, независимо от цели въезда. Новые правила начнут действовать с 13 ноября 2019 года.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 октября Кабинет министров принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить некоторые онлайн-услуги, среди них – мобильное приложение для водителей.