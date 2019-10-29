Родственники Небесной сотни призывают власть не допустить развала расследования дел Майдана

В заявлении, в частности говорится об угрозе остановки следствия и потере результатов расследования по делам Майдана в связи с лишением прокуратуры функций следствия.

Родственники Героев Небесной сотни, представители Адвокатской совещательной группы, которая объединяет адвокатов, занимающихся делами Майдана, и «ЕвромайданСОС» обнародовали обращение к власти о необходимости немедленного принятия мер по недопущению развала расследования дел Майдана.

«Обращаемся к вам с просьбой немедленно принять все необходимые меры для недопущения развала расследования дел Майдана, а именно: безотлагательно создать в структуре ГБР управления по расследованию дел Майдана (полномочия директора ГБР), для чего соответственно увеличить количество работников ГБР (полномочия премьер министра)», - отмечается, среди прочего, в обращении, размещенном на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.

В заявлении, в частности говорится об угрозе остановки следствия и потере результатов расследования по делам Майдана в связи с лишением прокуратуры функций следствия. Также авторы заявления хотят, чтобы расследованием этих дел продолжил заниматься Сергей Горбатюк, которого недавно уволили с должности руководителя управления спецрасследований ГПУ.

«В дальнейшем в соответствии с законом нерасследованные уголовные производства должны быть переданы по подследственности, а именно - в НАБУ и ГБР. Но ГБР не готово ни принимать эти дела, ни расследовать их, поскольку не имеет соответствующего подразделения в своем составе. В такой ситуации передавать эти дела в ГБР, то есть «в никуда», или отдавать их новым следователям, означает просто остановить процесс расследования не менее чем на полгода», - считают авторы заявления.

Также адвокаты утверждают, что дополнительной нагрузкой на процесс расследования и представления государственного обвинения в судах по делам Майдана является аттестация прокуроров, начатая ​​новым руководством ГПУ.

«Если сейчас не принять необходимые меры, то это приведет к критическим последствиям, о чем уже свидетельствуют последние судебные решения об изменении меры пресечения по делам Майдана», - заключают авторы заявления.

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Адвокаты допускают, что решить эту проблему можно путем немедленного создания отдельного подразделения по расследованию дел Майдана в структуре центрального аппарата ГБР и перевода туда следователей, которые расследовали эти дела.

Свое обращение авторы адресовали главе государства Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке, премьер-министру Алексею Гончаруку и директору Государственного бюро расследований Роману Трубе.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Генеральная прокуратура не допустила к прохождению аттестации прокурора Алексея Донского и руководителя Управления спецрасследований Горбатюка, которые занимаются расследованиями дел Майдана. Донской пояснил, что он и Горбатюк написали заявления на прохождение аттестации не по тому образцу, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Из-за этого их не допустили к прохождению аттестации.

23 октября Рябошапка уволил Горбатюка с должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Горбатюк заявил, что считает увольнение незаконным и будет оспаривать его в суде.

Согласно закону о реформе органов прокуратуры, который вступил в силу 25 сентября 2019 года, прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации.

21 октября в ГПУ заявили, что 218 прокуроров Генпрокуратуры, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.