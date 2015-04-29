Правоохранители Донетчины будут работать в усиленном режиме до 10 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Донецкая милиция будет усиленно охранять общественный порядок во время майских праздников. Правоохранители региона уже переведены на усиленный режим работы и будут работать в нем до 10 мая», - сказал Мотузяник.

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Также он добавил, что правоохранители тщательно проверят места массовых скоплений людей, а жителей области призвал быть готовыми к усилению контроля на блок-постах.