Правоохранители Донетчины будут работать в усиленном режиме до 10 мая

22:28, 29 апреля 2015
Общество
249 0

Правоохранители Донецкой области уже переведены на усиленный режим несения службы и будут работать так до 10 мая.

telegraf.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

«Донецкая милиция будет усиленно охранять общественный порядок во время майских праздников. Правоохранители региона уже переведены на усиленный режим работы и будут работать в нем до 10 мая», - сказал Мотузяник.

Читайте такжеВ Киеве порядок на майские праздники будут обеспечивать около 7 тысяч правоохранителей

Также он добавил, что правоохранители тщательно проверят места массовых скоплений людей, а жителей области призвал быть готовыми к усилению контроля на блок-постах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter