9 мая в Киеве состоится парад военных оркестров

В Киеве 9 мая состоится парад военных оркестров возле Музея Великой Отечественной войны, а на Майдане Независимости в этот день никаких мероприятий с участием военнослужащих не планируется.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир.

«Согласно плану, утвержденному Кабинетом министров Украины, предусмотрены следующие мероприятия: 9 мая на площади возле Музея Великой Отечественной войны в 11 часов запланировано выступление ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, а также парад военных оркестров», - сказала Кушнир, отметив, что выступят военные оркестры Киевского и Черниговского гарнизонов и еще 9 оркестров Вооруженных сил Украины.

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Также состоится торжественное принесение присяги на верность Родине новобранцами Вооруженных сил Украины, проинформировала пресс-секретарь.

Она добавила, что на Майдане Независимости 9 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины не будут участвовать ни в каких мероприятиях.

“С участием военнослужащих ВСУ никаких мероприятий не будет”, - сказала Кушнир.