Парада на День Победы в Киеве не будет

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, передает РБК-Украина.

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"Парада, насколько я знаю, не будет. Будет много праздников, которые посвящены празднованию памяти тех, кто положил жизнь за победу. Это праздники с участием первых лиц государства", - отметил Петр Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня Победы, согласно которому 9 мая состоится марш военных оркестров и принятия присяги на верность Родине новобранцами на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Кроме этого будут показаны художественные и документальные фильмы, посвященные подвигу украинского народа во Второй мировой войне.