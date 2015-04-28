В Киеве изъяли большой арсенал оружия у бойцов одного из батальонов самообороны – СБУ (фоторепортаж)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, отметив, что в выполнение поручения президента Украины Служба безопасности украины проводит спецоперацию по выявлению и изъятию из оборота незаконного оружия.

"В Киеве 27 апреля этого года СБУ совместно с Министерством внутренних дел изъяли у бойцов одного из батальонов территориальной самообороны большой арсенал оружия", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что, в частности, изъято около десяти гранатометов «РПГ-22», более ста гранат различного типа, в том числе «РГД-5» с запалами, «Ф-1» с запалами, ВОГ-25. Более 7 тысяч патронов к стрелковому оружию, три килограмма пластида и тротиловые шашки.

По указанному факту органами МВД Украины начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 и 410 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 апреля УНИАН сообщал, что украинцы за десять дней сдали в милицию более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия.