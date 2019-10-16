Оккупационные власти Крыма заманивают на контрактную службу в армию РФ повышением зарплаты

Крымчанам, в частности, увеличили размер компенсации за наем жилья до уровня фактических затрат на эти цели.

С 1 сентября 2019 года в аннексированном Крыму увеличили денежное довольствие российским военнослужащим-контрактникам, замещающим первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с первого по четвертый тарифные разряды.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на оккупационную администрацию Симферополя.

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Так, первый тарифный разряд подняли на 4100 рублей (около 1500 гривень), а четвертый тарифный разряд - на 1780 рублей (около 670 гривень).

Кроме того, с 1 октября установили ежемесячную надбавку за важность выполняемых задач водителям транспортных средств категории «С» и «Е» в размере 30% от оклада по воинской должности, а также повысили размер компенсации военнослужащим контрактной службы рядового и сержантского состава за наем жилья до уровня фактических расходов на эти цели.

Как сообщал УНИАН, в так называемом «парламенте» оккупированного Россией Крыму насчитали туристов из 159 стран мира, которые посетили полуостров в этом году.