В субботнике в Харькове приняли участие более 47 тысяч жителей города - горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в субботнике также были задействованы 271 единиц техники.

Участники субботника ликвидировали 43 свалки, вывезли 773 куб. м мусора и более 1,1 тонны негабаритного мусора. Жители города привели в порядок 72 остановки пассажирского транспорта, очистили от наклеек и покрасили 1 тысячу опор и 7 светофоров, отремонтировали 31 спортивная и детская площадки, снесли 133 сухостойных деревья, кронировать более 500, а также посадили 263 дерева, 418 кустов и 6 тысячи цветов, говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Трухановом острове в Киеве проведут экологический фестиваль-субботникЗаместитель городского председателя по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов подчеркнул, что проведением субботника харьковчане помогают коммунальным службам сделать город чище.

«Очень много работы по наведению порядка в городе выполняют ежедневно коммунальные службы, и наша задача сегодня - помочь им в этом», - отметил он.