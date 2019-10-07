Международный день врача 2019: трое украинских врачей, которые потрясли мир (видео)

Международный день врача ежегодно отмечают в первый понедельник октября.

Врачи - это герои нашего времени, их неоценимая помощь нужна постоянно. Каждый день служители медицины заботятся о здоровье пациентов и спасают жизни людей.

Топ-врачей Украины, которые потрясли мир

Читайте такжеДень врача 2019 - история праздника и лучшие поздравления

Владимир Хавкин - ученый из Бердянска, который спас мир от чумы и холеры. В конце XIX века эпидемиолог представил миру первую эффективную вакцину от холеры. Его умение оценила Британская империя, поэтому пригласила к своей самой проблемной колонии – Индии. Там ученого называли "большим белым целителем", а пресса окрестила его "благодетелем человечества".

Владимир Филатов - легендарный одесский офтальмолог, вернувший зрение тысячам людей. В 30-х годах он стал одним из первых в мире, кто провел успешную пересадку роговицы. Более того, ученый самостоятельно сконструировал инструменты и впервые начал выдерживать донорские глаза во льду. Филатов является автором принципиально нового метода лечения – тканевой терапии, которую широко применяют и сегодня.

Николай Амосов за свою жизнь провел более 6 тысяч операций на сердце. Он первый, кто решился сделать протезирование клапана сердца. Параллельно с хирургией медик писал книги о здоровом образе жизни. Амосов верил, что его советы помогут продлить жизнь миллионам людей.