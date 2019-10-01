"Почему мы говорим об агрессии? Давайте о мире": Винник не ответил, кто воюет с Украиной (видео)

Продюсер артиста утверждает, что кадр с Винником сделали в Киеве в фотостудии: «никто не принимал участие в этой съемке».

Певец Олег Винник и продюсер Александр Бабенко объяснили появление музыканта на видео с кремлевскими пропагандистами с лозунгом «Всем мир».

По словам Бабенко, команде украинского певца предложили из Москвы принять участие в «международном проекте», обещали также Анджелину Джоли и Ди Каприо.

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«То есть, это не презентовали исключительно как нечто российское. Это к международному Дню мира, утвержденного ООН. Участниками были исключительно люди искусства, это не презентовали как политическую акцию... Надо было записать на матовом фоне призыв к человечеству и слова мира. И сказать их на языке своей страны», – сказал продюсер.

Бабенко утверждает, что кадр с Винником сделали в Киеве в фотостудии: «никто не принимал участие в этой съемке».

При этом и певец, и режиссер отрицают гастроли в России, хотя предложений от российских телеканалов после публикации видео было много.

В то же время на вопрос журналистов о Крыме Винник ответил вопросом.

«Если мы кричим, что Крым наш, то почему я не имею права поехать туда выступить? Вы знаете, как там меня ждут. Вы знаете, как там этого хотят. Хочу мира, чтобы мы жили в мире. Они же не оккупанты, это Крым, где живут наши люди», – сказал он, добавив, что для наступления мира «надо прекратить войну».

«Вот вы опять это начинаете. Вы задавайте эти вопросы всем – властям, другим людям. Три миллиона украинцев живет в России. Вы поедете их спрашивать там, кто агрессор? Поезжайте в Россию – спрашивайте. Я вас не буду осуждать, что вы поехали в Россию. Я не знаю, как это делается. Мы говорим об агрессии – говорите о мире. Почему мы об агрессии говорим?», – ответил артист на вопрос журналистов, признает ли он агрессию РФ.

Напомним, вокруг Олега Винника разгорелся скандал из-за участия в российском проекте "Всем мир 519".

На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал аннексию Крыма и кому запрещен въезд в нашу страну.

Вскоре певец попал в базу сайта "Миротворец".