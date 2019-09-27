Олег Винник угодил в базу "Миротворца"

Отмечается, что артист стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции.

Популярный украинский певец Олег Винник, который снялся в проекте "Всем мир 519" с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта "Миротворец".

Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы. Отмечается, что артист стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции " Всем мир", направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину.

Напомним, вокруг Олега Винника разгорелся скандал из-за участия в российском проекте "Всем мир 519". На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал аннексию Крыма и кому запрещен въезд в нашу страну.