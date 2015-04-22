Бомбардировщики РФ летают над Балтикой с боевыми ракетами (фото)

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкое издание Rheinische Post, которое приводит фотографии Министерства обороны Норвегии, сделанные с самолетов-перехватчиков НАТО.

"Мы не будем спекулировать на счет того, что определенные российские военные самолеты несли на борту ядерное оружие. Но мы, конечно, знаем, что оно стоит на вооружении у России", - заявил представитель норвежского Минобороны.

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На одном из фото видно бомбардировщик Ту-95 (код НАТО - "Медведь"), который имеет крылатую ракету под фюзеляжем. Самолеты Ту-95 могут нести до 16 крылатых ракет с ядерными зарядами, которые имеют дальность до 6000 километров.

Также на фотографиях видно российских дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М (код НАТО - "Backfire").