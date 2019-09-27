Стало известно, когда в Киеве включат отопление

По словам первого заместителя председателя КГГА, речь идет не только о бюджетных учреждениях.

Киевская власть намерена начать подачу тепла к объектам социальной сферы с 30 сентября по соответствующим заявкам учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время расширенной коллегии Киевской горгосадминистрации сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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“Сегодня будут поданы Киевскому городскому председателю на подпись два распоряжения в части начала отопительного сезона. Мы готовы. И также о теплообеспечении объектов социальной сферы, это имеется в виду не только бюджетных, но и всех, кто имеет желание подключиться к теплоносителю. У нас будет возможность это сделать по соответствующим заявкам, начиная с 30 сентября. То есть, практически, с понедельника можно будет подключиться к подаче тепла”, - сказал Поворозник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что Киев на 97% готов к отопительному сезону.