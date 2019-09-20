Прокуратура выступила против поручительства для "минера" столичного моста Метро

Прокуроры требуют меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура требует меру пресечения в виде содержания под стражей для Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

В то же время прокуроры выступают против поручительства для подозреваемого, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

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"Среди поручителей - народный депутат Украины Яна Зинкевич, представитель главы МВД Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения КОРД Николай Путий. Прокурор выступил против поручительства обосновывая тем, что ни один из поручителей лично не знаком с подозреваемым и не может обеспечить устранение рисков совершения им новых преступлений", - отметила Максимец.

Она также отметила, что Белько не имеет постоянного места жительства, работы и близких друзей, поэтому встал вопрос где он будет проживать на время расследования. На что Зинкевич предложила арендовать подозреваемому квартиру за собственный счет.

"Однако на вопрос прокурора, где подозреваемый будет ночевать этой ночью, если суд его выпустит, ответа мы не получили", - добавила пресс-секретарь.

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Судьи отправились в совещательную комнату для избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Белько объявили подозрение по статьям "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" и "хулиганство".