Харьковская прокуратура расследует факты самовольного захвата двух водохранилищ



Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Александр Мельник.

По словам прокурора, уголовное производство по факту незаконного использования Муромского и Травянского водохранилищ на территории Харьковского и Дергачевского районов было зарегистрировано на прошлой неделе.

«Никаких правовых оснований для использования указанных объектов этот субъект не имел. Самовольно на протяжении последних двух лет предприятие осуществляло зарыбление этих водных объектов и вылов. Около 270 тонн рыбы было выловлено», - отметил Мельник.

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Он добавил, что сейчас продолжается досудебное расследование, готовится иск о взыскании ущерба, рассчитанного в размере 4 млн грн, и возвращение земель в собственность государства.

Мельник подчеркнул, что, несмотря на запрет ловли рыбы из-за нереста, в милицию поступает информация, что на Муромском и Травянском водохранилищах производится массовый вылов рыбы незаконными орудиями.

Прокурор отметил, что в текущем году в области прокуратура устанавливает массовые случаи незаконного использования водных объектов на основании договоров на обслуживание гидротехнических сооружений, плотин.

«Под видом технического обслуживания дамбы субъекты хозяйствования за этим договором по сути приобретали права использовать сам водный объект, наполнять его, вести рыбное хозяйство, а по большому счету, вести рыбный промысел», - подчеркнул Мельник.