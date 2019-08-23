Известный телеведущий решил уйти с канала "Прямой" (видео)

Чем дальше будет заниматься журналист, неизвестно.

Журналист и ведущий Евгений Киселев перед началом своей авторской программы "Итоги" объявил о своем увольнении с телеканала "Прямой".

"Все когда-то заканчивается. И вот заканчивается и моя работа на "Прямом" канале в качестве ведущего "Итогов". Сегодня их последний выпуск. Я иду, чтобы заняться другими проектами, в частности написать большую книгу, работу над которой я уже давно задумал", — сказал Киселев.

Журналист напомнил, что болmiе 11 лет делал "Итоги" на российских телеканалах. Однако из-за давления на свободу слова переехал в Украину. Перед этим он работал на "Интере" и NewsOne.

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"Евгений Киселев начал работать на "Прямом" задолго до официального запуска телеканала — тогда проект назывался КУБ. За более чем два года Евгений провел сотни прямых эфиров своей программы "Итоги", которая сначала выходила только по будням, а впоследствии стала выходить и в воскресенье в формате большого ток-шоу. Также он создал проект "Киселев. Авторское": разговоры тет-а-тет с известными личностями не только Украины, но и мира. Коллектив "Прямого" телеканала желает Евгению Алексеевичу успехов во всех будущих проектах", - говорится в сообщении телеканала.

О причинах увольнения не сообщается. Также неизвестно, чем именно дальше будет заниматься Киселев. "Детектор медиа" со ссылкой на источники пишет, что Киселев не планирует идти на телевидение, "но можно предположить вероятность сотрудничества с радио, возможно даже с радио "Новое время" (НВ)".