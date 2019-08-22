цей матеріал доступний українською

В День независимости цетральные станции метро Киева изменят работу

15:46, 22 августа 2019
Общество
47 0
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций / фото УНИАН

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Читайте такжеВыходные в августе 2019: сколько будем отдыхать на День Независимости Украины (календарь)

В субботу, 24 августа, с утра и до окончания мероприятий станция метро "Крещатик" закрывается только на вход/выход на улице Институтской и Аллее небесной сотни, станция "Майдан Независимости" закрывается вход и выход. Переход между этими станциями будет.

"24 августа в связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины Независимости Украины будут закрыты на вход и выход станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни с начала работы до окончания мероприятий (в указанный период работа станции "Майдан Незалежности" будет организована только для пересадки с линии на линию)", - говорится в сообщении.

Также 24 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - отметили в метрополитене.

Как сообщал УНИАН, 30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примут участие президент Владимир Зеленский и руководство государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#День Независимости Украиныпогода в Киеве