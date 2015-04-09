Нацсовет по телерадиовещанию отменил предупреждение телеканалу "Интер" за новогодний эфир

Согласно сообщению пресс-службы Нацсовета, регулятор подписал мировое соглашение с телеканалом, так как "Интер" обязался избегать подобных ситуаций в будущем и более тщательно следить за наполнением эфира.

"Телеканал "Интер" признал свои просчеты во время трансляции программы "Новогодний парад звезд 2015" и обязался избегать подобных ситуаций в будущем", - говорится в сообщении.

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По словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, данное решение регулятора является "своеобразным компромиссом", но если в дальнейшем повторится подобная ситуация, то позиция регулятора "будет очень жесткой".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 января 2015 года в эфире телеканала "Интер" транслировалась запись новогодней программы, в которой выступил, в частности, депутат Госдумы России, певец Иосиф Кобзон, объявленный в Украине персоной нон-грата. В этой же программе звучали песни в исполнении других российских звезд, которые демонстрируют яркую антиукраинскую позицию и публично высказывались в поддержку сепаратистов на востоке Украины.

Новогодний концерт на "Интере" вызвал резонанс. Представители власти потребовали рассмотреть вопрос о редакционной политике телеканала на заседании Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В частности, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о необходимости лишения лицензии на вещание канала за "издевательства над всей страной".

Ранее председатель Нацсовета Юрий Артеменко отмечал, что лишение лицензии является длительным и формализованным делом: каналу должны дважды вынести предупреждение, провести мониторинг и только потом такое решение может вынести суд. Он заявлял, что такая норма существует как предохранитель от превращения Нацсовета в орган цензуры. В то же время, по данным главы Нацсовета, быстро запретить вещание любого телеканала на территории Украины может СНБО на основании закона о санкциях, если будут достаточные основания для этого.