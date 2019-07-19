В центре Киева пособники боевиков присваивали себе недвижимость - СБУ

Группа лиц подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в столице.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный механизм присвоения в Киеве коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, находящегося на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в столице.

"Затем незаконно отчужденное недвижимое имущество, которое преимущественно расположено в историческом центре города, реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы сделки", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела.

В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения имущества в коммунальную собственность.