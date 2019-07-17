У Зеленского рассказали, сколько еще просуществует Мининформполитики

За время работы ведомства после смены Кабмина, нужно будет подготовить МИП к ликвидации.

Министерство информационной политики Украины вероятно будет существовать еще как минимум в течение года.

Об этом в эфире программы «Нині вже» («Прямо сейчас») на Громадськом заявил кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Никита Потураев.

«Конечно речь не идет о закрытии мгновенно Мининформполитики потому, что у него есть важный функционал, который мы не должны потерять. Конечно, проект бюджета сверстан и подготовлен правительством, хотя конечно правительством, которое уже скоро уйдет в отставку, но я не думаю, что у нас будет время такие вещи совершенно менять», — сказал Потураев.

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По мнению кандидата в депутаты, за время работы ведомства после смены Кабмина, нужно будет подготовить МИП к ликвидации.

«Главное решить куда перейдет тот функционал, который у него есть, в том числе функционал, связанный с борьбой информационной за настроения и умы, так сказать, жителей оккупированных территорий, потому что речь идет собственно не только о Донбассе, но и о Крыме конечно», — отметил Потураев.