В Одессе Полторак проинспектировал международные учения "Си Бриз-2019"

Украинско-американские военные учения "Си Бриз-2019" с участием около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран начались 1 июня.

В Одессе министр обороны Степан Полторак проинспектировал ход проведения международных учений "Си Бриз-2019".

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Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

"Сегодня министр обороны Украины Степан Полторак посетил флагман отечественного военного флота фрегат "Гетман Сагайдачный". В ходе визита глава оборонного ведомства заслушал отчет командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирала Игоря Воронченко о ходе проведения международных военно-морских учений "Си Бриз-2019", - сказано в сообщении.

В частности, Воронченко доложил о вовлеченных в нынешние учения силах и средствах, об этапах проведения учений, необходимости их проведения, несмотря на угрожающую обстановку в Азово-Черноморском регионе и тому подобное.

Также адмирал отметил, что проведение подобных учений способствуют дальнейшей интеграции ВМС и ВСУ в целом в евроатлантическое пространство. На заслушивании доклада, кроме представителей руководства учений от украинской стороны, также присутствовал руководитель учений «Си Бриз-2019» от американской стороны капитан Мэтью Лиман.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 1 июля начались украинско-американские военные учения "Си Бриз-2019". Украина и США проводят "Си Бриз" ежегодно, с 1997 года, учения являются открытыми для участия других стран.

В нынешних учениях принимают участие порядка 3 тысяч военнослужащих из 19 стран.