Заммэра Сум считает, что его пост в соцсети о представителях ЛГБТ в концлагерях "перекрутили"

Заместитель мэра Сум Максим Галицкий убежден, что "пропаганда ЛГБТ извращений" должна быть криминализирована.

Заместитель городского главы Сум Максим Галицкий заявил, что его пост в Facebook о концентрационные лагеря для представителей ЛГБТ "перекрутили".

Об этом чиновник сказал в комментарии UA:Новини. Он назвал опубликованную картинку "неудачной шуткой" и отметил, что не удалял сообщение, а его забанил Facebook.

"Мои слова были несколько искажены. Насчет концлагерей я не писал ни слова. (...) Относительно картинки, то не очень удачно подобранная шутка", - сказал Галицкий.

При этом заместитель мэра Сум убежден, что "пропаганда ЛГБТ извращений" должна быть криминализирована.

"Я считаю, что пропаганда ЛГБТ извращений должна быть криминализирована. Соответственно лица, которые занимаются пропагандой извращений должны отвечать согласно уголовному законодательству. (...) Лица, которые пропагандируют ЛГБТ извращения должны привлекаться к уголовной ответственности и отбывать определенный срок или исправительные работы в местах лишения свободы", - убежден чиновник.

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Журналисты "Суспильного" также позвонили мэру Сум Александру Лысенко с вопросом, собирается ли он как-то реагировать на скандальный пост своего подчиненного. "Лысенко сказал, что решит и прокомментирует только после того, как пообщается с Галицким", - пишут UA:Новини.

Тем временем, сам Галицкий на своей странице в Facebook извинился перед жертвами концлагерей и их родными за использование изображения заключенных в концлагере.

"На эмоциях я использовал для комментирования изображения заключенных в концлагере. Я осознаю, что как должностное лицо должен всегда руководствоваться холодным рассудком, а потому хотел бы попросить прощения у жертв и родных жертв концлагерей, заключенных национал-социалистическим режимом. Игра на чувствах страждущих, даже в такой способ, является недопустимой", - написал чиновник.

При этом он добавил, что категорически не воспринимает "политику правительства относительно попустительства ЛГБТ-пропаганды и постепенного внедрения гендерной идеологии".

Напомним, заместитель городского главы Сум Максим Галицкий в субботу вечером, 22 июня, опубликовал на своей странице в Facebook фото узников нацистского концлагеря Заксенхаузен с нашитыми на одежду треугольниками, перевернутыми вершинами вниз. Таким образом в концлагерях Третьего Рейха обозначали гомо - и бисексуальных мужчин.

Фотографию он подписал так: "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так".

Из-за высказываний Галицкого относительно Марша равенства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями.