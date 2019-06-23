Заммэра Сум попал под криминал за оскорбительное сообщение в адрес ЛГБТ-сообщества

Галицкий опубликовал фото людей из концлагерей и пдписав: "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.зв. прайды будут выглядеть именно так".

Из-за высказывания заместителя городского председателя Сум Максима Галицкого касаемо Марша равенства начато уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в микроблоге Twitter.

Читайте такжеВ полиции заявили об отсутствии пострадавших во время Марша равенства в Киеве

"По факту подобных высказываний начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды (и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями - УНИАН). Следствие поручено ГУ НП в Сумской области", - написала она.

Речь идет о сообщение в соцсети заместителя городского председателя Сум Максима Галицкого - он опубликовал фото людей из концлагерей и подписал: "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.зв. прайды будут выглядеть именно так".

"Один из заместителей Сумского городского председателя накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества в Facebook высказал свое видение этого события, в частности отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

По ее словам, сведения в ЕРДР по соответствующей статье УК были внесены сегодня, 23 июня.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве прошел Марш равенства – мирное шествие за права человека для ЛГБТ-сообщества. В Марше были представлены различные организации, а также военные из ЛГБТ-сообщества.

Полицейские задержали 9 человек, планировавших провокации на Марше равенства. Задержанные лица в возрасте от 18 до 48 лет. Им грозит от трех до семи лет заключения.