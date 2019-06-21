Каждый украинец может подать в суд на Россию и получить компенсацию - Данилюк

Лидер движения "Спільна справа" Александр Данилюк убежден, что аресты российского имущества позволят выплатить компенсации каждому украинцу.

Украина должна применить современные невоенные методы борьбы - давить на Россию экономически через судебные иски государства и частных лиц. Вполне реально взыскать несколько десятков триллионов долларов из Российской Федерации и выплатить денежную компенсацию каждому украинцу за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Правовая война, это официальный термин, является мощным элементом гибридной войны. Это могло бы стать частью национальной стратегии.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал лидер движения "Спільна справа" Александр Данилюк.

Любой спор между Украиной и Россией должен рассматриваться в международных судах. Но переселенцы, участники боевых действий, пленные - обычные украинские граждане, которым Россия нанесла ущерб, могут обратиться в украинский суд и требовать компенсацию. Такую стратегию гражданские организации «Спільна справа» и «Сила права» Андрея Сенченко разработали еще в 2014 году как ответ РФ. Сейчас механизм работы доведен до совершенства. За 5 лет обработано 20 тысяч дел различных категорий, направлено в суды. Тысячи дел выиграли по факту российской агрессии в Крыму и на Донбассе и нанесения вреда. Факт агрессии доказывать уже не нужно - должны только доказать, что вы пострадали. Украинские суды рассматривают такие дела. Не нужно ждать от Москвы признания этих решений, потому что есть много российского имущества за пределами РФ. Такие судебные решения дают право налагать взыскания на это имущество, - объясняет Данилюк.

Украина имеет много соглашений о взаимодействии в сфере правосудия с большинством стран мира. Это означает, что украинское судебное решение может быть выполнено на территории стран, с которыми есть такие соглашения. Накладываются аресты на российские активы в Украине - не только правительственные, но и на те, которые принадлежат государственным компаниям и в которых доля государства не менее 20 процентов. То есть украинец, выигравший суд может легализовать свое судебное решение за рубежом. Например, в США наложить арест на имущество России. Можем делать так по всему миру. Значительная часть золотовалютных резервов России находится на депозитных счетах в банках США. Эти средства могут быть арестованы. Такой механизм должен стать государственной стратегией победы, - считает лидер «Спільної справи».

Но если мы пойдем по пути, который поддерживают «партии капитуляции», юридически Россия не будет считаться агрессором. Донбасс будут воспринимать как внутриукраинский конфликт. Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству, то есть, гражданам. Россия стремится через украинские выборы получить договоренности относительно конфликта в Донбассе, которые нивелируют ее долги перед Украиной. Это создаст предпосылки для снятия международных санкций против Кремля, - предупреждает эксперт.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение «Спільна справа», намерено объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением «Сила права» Андрея Сенченко, чтобы противодействовать российскому реваншу. «Сила права» - с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением, нанесенным российской вооруженной агрессией. На сайте движения есть информация относительно около семисот судебных решений, доказывающих факты военной агрессии РФ, оккупации и нанесенного ущерба, а также сообщается о арестованных первых российских активах на сумму более 3 миллиардов долларов.

Александр Данилюк - один из лидеров Революции достоинства, экс-кандидат в президенты Украины. С началом войны сосредоточился на национальной безопасности и обороне. В 2014 году - советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.