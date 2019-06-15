На Луганщине заблокировали контрабанду дизтоплива из России

Дизтопливо дельцы получали из незаконно проложенного подземного трубопровода на границе с РФ и продавали фермерам.

В Луганской области правоохранители заблокировали контрабанду дизтоплива из России.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области незаконно проложен подземный трубопровод для перекачки дизтоплива.

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Трубопровод выходил во двор частного домовладения, оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия, где находились емкости для хранения ГСМ", - отметили в пресс-центре.

Для легализации контрабандного товара правонарушители заключали фиктивные договоры с предприятиями и реализовывали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области.

"По предварительной информации, к противоправной деятельности причастны учредители одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается реализацией ГСМ", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили оборудование для перекачки дизтоплива, цистерну емкостью 24 куб. метра и 15 тыс. литров дизтоплива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около 500 тыс. грн. Трубопровод демонтирован.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.