Рынок топлива в Украине. Упадут ли цены на бензин и автогаз

Май текущего года стал худшим для мирового рынка нефти за последние семь лет. Только в течение двух дней цены резко обвалились - на 11,4%. Следом упала стоимость и автотоплива. Аналитики называют главной причиной происходящего торговую войну между США и Китаем, а также замедление роста глобальной экономики в преддверии новой волны кризиса. Поэтому они не видят причин для роста цен на нефть и в будущем.

В Украине же ситуация противоположная. Стоимость бензина резко подскочила в конце апреля, перешагнув, в ряде сегментов, психологическую отметку 30 гривен за литр. Это происходило на фоне остановки транзита по трубопроводу «Дружба» из-за попадания в него грязной российской нефти. В тот момент поставки прекратила в Украину и Беларусь – из-за некачественной нефти был выведен из строя Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Через две недели ситуация нормализовалась, вот только цены на топливном рынке не опустились. Теперь их поддержал ажиотаж вокруг решения России ограничить с 1 июня экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, отныне их можно будет поставлять исключительно на основании спецразрешений, выданных профильным ведомством РФ. Эксперты считают, что Кремль использует этот запрет для продвижения дружественных ему бизнес-групп на топливном рынке нашей страны.

Украина критически зависима от импорта нефтепродуктов, он составляет около 80% рынка. От России зависимость по дизельному топливу - порядка 40%, по сжиженному газу – треть поставок. Поскольку сжиженный газ оказался в санкционном списке, россияне не пропускают в Украину и его транзитные поставки из Казахстана. А доля Казахстана - 15-20%, поэтому закупочные цены пошли вверх.

В результате, ряд сетей АЗС с 3 по 4 июня повысили цены на автогаз на 10-30 копеек за литр. Средняя розничная стоимость сжиженного газа выросла до 13,53 грн/л.

На ситуацию отреагировал Антимонопольный комитет, предупредив о возможном росте розничных цен на топливо из-за необходимости диверсификации источников поставок из-за «нефтяных» санкций России.

«Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран», - отметили в АМКУ.

В комитете считают, что происходящее создает риски нарушения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами. О существующих угрозах АМКУ уведомил Администрацию президента, Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет Министров Украины.

Далее последовало заявление секретаря СНБО Александра Данилюка. Он считает, что веденные Россией «топливные» ограничения могут стать серьезным вызовом для нашей страны, поэтому «бизнес сам должен думать, как диверсифицировать поставки».

«Все-таки возможны варианты, что будет просто замена поставщика и не будет реального ограничения страны, но мы должны быть готовы к этому. Объемы топлива высокие, варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например, бензина», - сказал Данилюк.

Кроме как диверсификацией поставок исправить сложившуюся ситуацию не получится. Оспорить решение РФ в рамках Всемирной торговой организации, конечно, стоит. Но перспектив у такого шага не много. Свидетельством тому является последний проигрыш Украины в ВТО. В деле под официальным названием «DS512: «Россия – меры в отношении транзита»» Организация согласилась с аргументом РФ, что между странами действует «чрезвычайная ситуация в международных отношениях». Поэтому, «по соображениям безопасности», Россия должна была принять «особые меры». Нет гарантии, что это «доказательство» правоты не будет снова признано, тем более – прецедент уже имеется.

Кстати, РФ не впервой вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Такое решение уже было принято в сентябре 2015 года – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ ограничила поставки дизельного топлива. Прокачка возобновились только в мае 2016 года. 8 февраля 2017 года прокачка вновь была приостановлена из-за якобы перезаключения экспортных контрактов, что продлилось до начала марта текущего года. Закончилось все исключительно повышением цен на рынке. Что же теперь ожидает украинцев?

Поднять нельзя снизить

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн уверяет, что по дизельному топливу ожидать сейчас негатива от введения Россией ограничений не стоит.

«Рынок перелит топливом, сделано очень много запасов. Причем цена на этот вид топлива в мире снижается, она уже упала на 15%. Поэтому не думаю, что по дизтопливу будут какие-то неприятности», - отметил эксперт.

По его словам, основная напряженность будет по сжиженному газу. Его поставки Россия сильно ограничила, также перекрыла транзит в Украину казахстанского газа. Суммарно - это порядка 35-40% отечественного рынка. Поэтому уже есть ажиотаж. Значительно подскочила оптовая цена, за ней выросла и розница.

«По автогазу будет сохраняться напряженность, и цена будет расти. До какого уровня, сейчас сложно сказать, так как имеем дело с действительной нехваткой продукта. А при таком раскладе могут возникнуть разные слабо предсказуемые ситуации», - говорит он.

Что касается бензина, то, как подчеркнул Куюн, его Украина из России не поставляет: «Он у нас наполовину свой, наполовину – белорусский. И цены на него вскоре будут падать, поскольку в мире он значительно дешевеет. И в Украине будет такая же тенденция. Дефицита бензина не будет, в июне точно».

Эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев считает, что стоимость нефтепродуктов не снижается, следуя мировой тенденции, только потому, что на нашем рынке отсутствует ценовая конкуренция.

«К сожалению, от рынка ничего хорошего ожидать не приходится, поскольку любой информационный повод, даже незначительный, раскручивается, чтобы, как минимум, удержать цены на нынешнем уровне. Если бы на рынке существовала ценовая конкуренция, то сегодня цены были бы на гривню меньше, чем сейчас. Причем, несмотря на все риски, которые существуют в настоящее время с поставками российских нефтепродуктов. Но тут спекуляции как таковой нет. Просто трейдеры не видят причин для снижения цен. В приватных беседах они говорят о том, что зимой практически не зарабатывали, а теперь у них появилась возможность отбить свои потери. Но это же не аргумент, когда речь идет о нормальном функционировании рынка. Трейдеры не видят смысла в снижении цен, поскольку это не приведет к увеличению объемов потребления продукта и это не изменит их долю на рынке. А в Украине порядка трех четвертей рынка демонстрируют схожее ценовое поведение», - подчеркнул эксперт.

По его словам, рынок сейчас ожидает решения правительства по урегулированию ситуации. Предложения от экспертов и «топливных» игроков переданы и в Кабмин, и в профильное министерство. Среди них: установление неснижаемого страхового запаса для всех участников рынка, которые будут получать лицензии, создание стабилизационного запаса на базе госрезерва, который может быть использован в случае резкого повышения цен в виде топливных интервенций, подписание среднесрочных и долгосрочных контрактов непосредственно с поставщиками топлива как государственными предприятиями, например, «Укрзализныцей», так и крупными трейдерами, стимулирование кредитования путем предоставления льготных «топливных» займов для обеспечения энергетической безопасности. Речь идет о государственных предприятиях, в частности о Шебелинском нефтеперерабатывающем заводе, и государственных банках.

«Это - на ближайшее время, на перспективу – принятие закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов и соответствующих актов, направленных на их реализацию», - пояснил Рябцев.

Между тем, он не исключает, что особого квотирования со стороны России не будет, так как ей самой это невыгодно: «Сейчас растут цены на автогаз, хотя сразу было ясно, что Россия сократит объемы поставок, чтобы заработать на возросших ценах. Через несколько недель поставки возобновятся в полном объеме. Это касается и дизельного топлива. Никакого существенного квотирования не будет. Деятельность российских компаний направлена, в первую очередь, на получение прибыли».

«Дефицита как такового на рынке нет и не будет, даже если Российская Федерация предпримет какие-то более радикальные шаги. Впрочем, это, для начала, ударит именно по самой России. После скандала с некачественной нефтью в трубопроводе «Дружба», очень многие европейские страны сократили объемы закупки нефти в РФ. А «Роснефти» необходимо выполнять финансовый план. Сделать это она может только при поставках в Украину. Так что бояться нечего, россияне тоже от нас зависят», - подытожил эксперт.

В этой связи, в ближайшем будущем украинцам особо волноваться по поводу ситуации на рынке автотоплива не стоит, но следует понимать, что значительно падать цены не собираются.

Нана Черная