В сети появились ночные фото Крымского моста
13:16, 13 июня 2019Общество
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Керченский мост показали на свежих фото.
Мост оккупантов пустует / twitter.com/KrimRt
В сети появились новые фото, на которых изображен построенный оккупантами пустынный Крымский мост.
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Ночные снимки были опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым2. Как можно увидеть на фото, бешеного трафика на Керченском мосту не наблюдается.
"Просто ночь, и все уснули!" – говорится в подписи блогера к фото.
Мост оккупантов пустует / twitter.com/KrimRt
Ранее сообщалось, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года, продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, согласно планам оккупантов, откроется в сентябре.
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