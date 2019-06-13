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В сети появились ночные фото Крымского моста

13:16, 13 июня 2019
Общество
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Мост оккупантов пустует / twitter.com/KrimRt

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Ночные снимки были опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым2. Как можно увидеть на фото, бешеного трафика на Керченском мосту не наблюдается.

"Просто ночь, и все уснули!" – говорится в подписи блогера к фото.

Мост оккупантов пустует / twitter.com/KrimRt

Ранее сообщалось, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года, продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, согласно планам оккупантов, откроется в сентябре.

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Теги: #фото#крымский мост