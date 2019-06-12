Литва передала Украине боеприпасов на четверть миллиона евро

Правительство Литвы приняло решение о безвозмездной передаче боеприпасов в начале февраля.

Министерство обороны Литвы передало Украине почти миллион боеприпасов, предназначенных для советского стрелкового оружия.

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на сайт литовского оборонного ведомства, Самолеты ВВС Украины забрали боеприпасы 11 июня.

Правительство Литвы приняло решение о безвозмездной передаче боеприпасов в начале февраля. Их общая стоимость составляет 255,5 тыс. евро.

"Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", - отметил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Отмечается, что переданные боеприпасы могут использоваться только для обеспечения безопасности Министерства обороны Украины и подчиненных ему учреждений, обороны страны, участия в региональных и коллективных соглашениях и деятельности в соответствии с положениями Устава ООН.