Генпрокуратура возобновила расследование дел против Иванющенко – СМИ

По данным собеседника журналистов, все детали относительно отмены закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

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Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, все детали относительно отмены закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп Юрий Иванющенко.

Иванющенко подозревался по двум эпизодам. Первый из них касался растраты денег, выделенных в рамках киотского протокола на утепление объектов социальной сферы в Луганской области.

Напомним, что Иванющенко (в определенных кругах известный как «Юра Енакиевский») находится в розыске, но и США, и Евросоюз сняли с него санкции.