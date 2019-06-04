Сегодня состоится ВНО по истории Украины (видео)

На участие в нем зарегистрировалось почти 232 тысячи человек.

Во вторник, 4 июня, более 230 тысяч человек будут сдавать ВНО по истории Украины.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

После украинского языка и литературы, которая является обязательной для абитуриентов, это самый популярный предмет. Продлится ВНО 2,5 часа - за это время участники должны выполнить 60 заданий.

«Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00», – говорится в сообщении.

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В УЦОКО напоминают, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В УЦОКО посоветовали участникам тестирования заранее узнать адрес проведения ВНО по истории и порекомендовали взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Кроме этого, отметили в УЦОКО, во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.