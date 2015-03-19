Боевики "ЛНР" отрапортовали о прибытии в Луганск очередного "гумконвоя" РФ

Как говорится в сообщении «ЛНР», автоколонна РФ прибыла в Луганск, на складах началось разгрузки.

"Колонна машин российского спасательного ведомства, которая выехала из Ростова-на-Дону (Россия), перед границей разделилась на две: одна прибыла в пункт пропуска "Донецк", вторая - "Матвеевого Кургана", откуда после завершения таможенного оформления они продолжили движение в Луганск и Донецк, соответственно", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что более 170 автомобилей доставят 1,9 тыс. тонн грузов.

Также отмечается, что с августа 2014 г. конвоями РФ к так называемым «ЛНР» и «ДНР» было доставлено в общей сложности более 25 тыс. тонн грузов.