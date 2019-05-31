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"Будешь во всех базах": в оккупированной Саханке появились листовки о "прелестях" гражданства РФ (фото)

22:03, 31 мая 2019
Общество
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В соцсетях сообщают, что листовки появились сегодня / фото twitter.com/1antirepublic

В оккупированном селе Саханка Новоазовского района Донецкой области с беспилотника были сброшены листовки, информирующие население о сложных условиях получения российского гражданства и лишениях вследствие утраты украинского.

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Об этом в Twitter сообщает «1й АНТИреспубликанский».

В листовках указано, что для получения российского гражданства необходимо потратить немало денег и собрать целый ряд документов. Также отмечается, что мужчины обязуются вступить в ряды российской армии, а вследствие утраты украинского гражданства можно потерять пенсию, социальные выплаты, и попасть «во все базы данных Украины».

фото twitter.com/1antirepublic
фото twitter.com/1antirepublic

Как говорится в сообщении, местные боевики запрещали людям поднимать листовки, угрожая пистолетами.

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Теги: #оккупация