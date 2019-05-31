"Будешь во всех базах": в оккупированной Саханке появились листовки о "прелестях" гражданства РФ (фото)
В оккупированном селе Саханка Новоазовского района Донецкой области с беспилотника были сброшены листовки, информирующие население о сложных условиях получения российского гражданства и лишениях вследствие утраты украинского.
Читайте такжеМассово находят трупы местных: в ИС рассказали о "страшных вещах" в оккупированной Луганщине
Об этом в Twitter сообщает «1й АНТИреспубликанский».
В листовках указано, что для получения российского гражданства необходимо потратить немало денег и собрать целый ряд документов. Также отмечается, что мужчины обязуются вступить в ряды российской армии, а вследствие утраты украинского гражданства можно потерять пенсию, социальные выплаты, и попасть «во все базы данных Украины».
Как говорится в сообщении, местные боевики запрещали людям поднимать листовки, угрожая пистолетами.
Сегодня в #Саханке кто-то скинул листовки с БПЛА и натворил кипиша ШО пи*дец👍— 1й АНТИреспубликанский (@1antirepublic) May 31, 2019
ОпЛоЧленцы на изжоге бегали, собирали и верещали, что бы никто ни поднимал. Угрожали стволами.
Так получилось, что кто-то поднял😬 pic.twitter.com/ejiw67oAfG