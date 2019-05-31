Глава МИД Франции завтра посетит зону отчуждения ЧАЭС

Ле Дриан хочет ознакомиться с состоянием реализации проекта по реабилитации и обеспечению безопасности Чернобыльской АЭС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 1 июня посетит зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Франции сообщил журналистам после двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Завтра я буду посещать Чернобыль. Как мне кажется, уже давно представитель иностранного правительства и зарубежной страны не посещал этот город и эту зону", - отметил Ле Дриан.

"Я еду туда, чтобы своими глазами увидеть нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и обеспечению безопасности объекта Чернобыльская АЭС. Это работа, которую, как вам известно, проводит консорциум в составе ведущих французских компаний", - заявил глава МИД Франции.

"Однако я вижу символизм, направленный в будущее в реализации тех проектов, которые мы сегодня рассматриваем для Чернобыля, то есть те проекты, которые разворачиваются в сфере производства солнечной энергии, и я могу только представить, насколько это прекрасно будет выглядеть для дальнейшей нашего сотрудничества", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года лидеры стран "Большой семерки" подтвердили готовность сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

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В конце ноября 2016 года строительная компания Novarka, построившая арку нового безопасного конфайнмента (НБК), завершила процесс ее монтажа над четвертым энергоблоком ЧАЭС. По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до установки арки в проектное положение в 10 раз.

По информации ЕБРР, который управляет фондом «Укрытие» для финансирования строительства арки и всего объекта «Укрытие», стоимость конфайнмента составляет 1,5 млрд евро. При этом реализация всего плана мероприятий на ЧАЭС оценивается в 2,1 млрд евро.

Справка УНИАН. 26 апреля 1986 года в 1:24 произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Эта техногенная катастрофа является крупнейшей за всю историю мировой ядерной энергетики по количеству погибших и пострадавших, выбросу радиоактивных веществ и экономическими убытками.

Для изоляции разрушенного энергоблока в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие» (более известный как саркофаг).

После этого ЧАЭС продолжала свою эксплуатацию до декабря 2000 года, когда был остановлен последний работающий энергоблок №3.

Для дальнейшего предотвращения выброса радиоактивных отходов в атмосферу было принято решение о строительстве НБК.