В Харькове хотят установить рекорд в "детских" шахматах

14:27, 29 мая 2019
Общество
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В Харькове установят рекорд в "детских" шахматах / фото УНИАН

В Харькове планируют установить новый рекорд, приуроченный ко Дню защиты детей – 1 июня возле парка Горького, возле центральной сцены состоится масштабный сеанс одновременной игры для 600 детей.

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Как рассказали в Харьковской областной федерации шахмат, подобное мероприятие состоится впервые, пишет Сегодня.ua.

"Событие посвящено празднованию Дня защиты детей, поэтому участники смогут не только посоревноваться в шахматах, но и получить подарки", — пообещали организаторы.

Желающим присоединиться к рекордному сеансу нужно зарегистрироваться по ссылке на странице федерации в Facebook.

Ранее в Харькове был установлен необычный рекорд – 432 студента педагогического университета одновременно танцевали гопак: молодые люди вышли на площадь в парке Горького, а потом начали еще и обучать зрителей "выкрутасам".

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Теги: #Харьков#рекорд#шахматы#день защиты детейпогода в Харькове