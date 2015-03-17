Аброськин пообещал жителям Константиновки, что военная техника больше не будет ездить по городу
18:53, 17 марта 2015Общество
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Начальник Донецкой областной милиции Вячеслав Аброськин в Константиновке встретился с местными жителями на месте трагического ДТП с участием украинских военных.
Аброськин поговорил с жителями константиновки на месте трагического ДТП / facebook.com/vladymyr.berezin
Глава милиции области пообещал жителям Константиновки, что охрану в городе усилят, а военная техника по городу ездить не будет, также будут приняты меры для прекращения употребления алкоголя в городе военными, сообщает Громадське ТВ.
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Стихийный митинг, который начался на месте гибели девочки, привел к беспорядкам у здания, где проживают украинские военные.
Расследование ДТП в Константиновке взял под личный контроль главный прокурор военной Украины.
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