Аброськин пообещал жителям Константиновки, что военная техника больше не будет ездить по городу

Глава милиции области пообещал жителям Константиновки, что охрану в городе усилят, а военная техника по городу ездить не будет, также будут приняты меры для прекращения употребления алкоголя в городе военными, сообщает Громадське ТВ.

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Стихийный митинг, который начался на месте гибели девочки, привел к беспорядкам у здания, где проживают украинские военные.

Расследование ДТП в Константиновке взял под личный контроль главный прокурор военной Украины.