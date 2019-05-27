Бунт в одесской колонии заключенные устроили по указанию "воров в законе" - Аброськин

Он отметил, что осужденные совершили попытку захвата админздания и сделали поджог по указанию «воров в законе».

Сегодня в Одессе в исправительной колонии № 51 осужденные совершили попытку захвата админздания и сделали поджог по указанию «воров в законе».

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Цель - дестабилизировать ситуацию, но благодаря грамотным действиям сотрудников ГКВС и Национальной полиции Украины им этого не удалось сделать", - написал Аброськин, добавив, что теперь «ворам в законе» жить в нашей стране будет еще тяжелее.

Как сообщал УНИАН, сегодня вспыхнул бунт в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе. Сначала СМИ сообщили о пожаре и массовом побеге заключенных. Однако позже информация о побеге была опровергнута. Позже омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта в одесской колонии установлены обыски, которые проводили у осужденных.